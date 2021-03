Neslihan Atagül protagonizará un nuevo proyecto junto a Penélope Cruz y Luis Tosar

La actriz turca, Neslihan Atagül, que saltó a la fama a nivel mundial con la telenovela “Kara Sevda”, tiene un nuevo proyecto en el cine que ahora podría agregar a su currículum junto con algunos actores de renombre. Se ha dicho que Atagül aparecerá en el próximo thriller español, En Los Margenes “On the Fringe”.



La película también estará protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar y está siendo escrita y dirigida por Juan Diego Botto, según Alba Waba. Los detalles aún no están finalizados y según se informa, Atagül se reunirá virtualmente con el equipo de la película para acordar los contratos y los detalles finales a finales de esta semana. La publicación también señaló que la filmación debería comenzar a fines de este año.

Esta noticia sobre la próxima película de la actriz llega luego del reciente estreno de ‘La hija del embajador’ (Univision) a principios de este mes. El melodrama es una historia intrigante y está filmado en ubicaciones a lo largo de el mar Egeo.



La carrera de Atagül en la industria del entretenimiento comenzó a temprana edad y desde entonces se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento. En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, la actriz habló sobre su objetivo profesional desde temprana edad. “De hecho, decidí ser actriz cuando tenía 8 años. Un día, mientras mi papá y yo veíamos una película en la televisión, le dije que iba a ser actriz, me acarició el cabello y me dijo: ‘puedes hacerlo, hija’”.



Cuando se le preguntó en la entrevista cómo ha estado manejando el éxito hasta ahora, la joven de 28 años respondió: “Cuando comencé a actuar, lo sabía en el fondo y acepté que ‘si apareces en la televisión por un tiempo, la gente te notará afuera’. Entonces, mi situación actual no me obliga en absoluto. Mis metas son ser una buena actriz, superarme siempre y ser una buena persona. La ‘fama’ no puede forzarme cuando esto es lo que pretendo. Así que estoy siendo ‘yo’ de nuevo”.

