Ximena Duque quiere un tatuaje en honor a sus hijos

La sonrisa de Ximena Duque cada día crece más al igual que la alegría de su corazón, y todo gracias a su familia. Con mucho esfuerzo y trabajo, la actriz colombiana ha logrado cumplir uno a uno sus sueños más grandes, como el de convertirse en madre por tercera vez. A principios de febrero, Ximena y su esposo, Jay Adkins, recibieron a Skye, su segunda hija en común, una pequeñita que enterneció de inmediato a sus hermanos Luna -de tres años- y Cristan, de 16 y también hijo de Christian Carabias. Ahora, Ximena quiere llevar esa dicha plasmada en la piel.

©@ximenaduque



Ximena duque está feliz con su rol materno

La actriz suele conversar con sus fans de todo tipo de situaciones a través de sus historias de Instagram. ¡Y vaya sorpresa que dio cuando confesó que quería hacerse un tatuaje! El diseño estaría inspirado en sus tres hijos, pues tendría mucho más significado que cualquier otro gráfico.

“Me quiero hacer los nombres de mis hijos, de alguna manera me gustaría hacer los nombres de mis hijos nada más, no hacerme tres”, contó sobre lo que tiene en mente. “A mi edad, que ya tengo uso de razón, sé que si me hago un tatuaje es porque significa algo muy importante como lo que me quiero hacer”, dijo ante la cámara de su celular.

Encantada con una nueva bebé en casa

Ximena también reveló que de hacerse el tatuaje, sería en el costado de su cuerpo. “Me encanta cuando veo ese tatuaje en una mujer, me parece supersexy y superatractivo”, contó, al parecer emocionada con su propio diseño. Sin embargo, aún es una idea que tiene en mente, por lo que no hay una fecha específica para verla con su tatuaje.

©@ximenaduque @christyandcophoto



Ximena recién presentó a su hija Skye con el mundo

Mientras llega el momento ideal, Ximena Duque está de lo más contenta con volver a tener una bebé en casa. La rutina vuelve a cambiar tres años después de haber tenido a Luna, y su hogar está lleno de alegría. A pesar de ello, tuvo que enfrentarse a la mudanza de su hijo Cristan, quien por ahora vive con su padre debido a que asiste a la escuela de manera presencial y no quiere poner en peligro ni a su mamá ni a sus hermanitas.