Kendall Jenner revela que tiene ‘muchas’ ganas de ser madre

La modelo y empresaria norteamericana Kendall Jenner no para de crecer en el ámbito profesional. Ya ha sido nombrada en varias ocasiones como la modelo mejor pagada del mundo y además; ha creado su propia empresa, de producción de tequila, una de las bebidas favoritas de la it girl y que está siendo un auténtico éxito. En el ámbito personal podríamos pensar que Kendall es la más tímida y reservada entre todos los hermanas Kardashian-Jenner. Es por ello por lo que nos ha sorprendido mucho con una revelación que ha hecho en un capítulo de Keeping Up With The Kardashians donde dice: “deseo muchísimo tener hijos y pronto”.

©GettyImages



Kendall Jenner revela que quiere tener hijos pronto

Hace apenas unas semanas, con motivo del día de San Valentín, la norteamericana anunció su noviazgo con el jugador de los Phoenix Suns Devin Booker, por lo que entendemos que Kendall está en el mejor momento de su su relación.

La joven modelo y empresaria se ha centrado mucho en su carrera y nunca antes había hecho mención alguna respecto de sus ganas de convertirse en madre, pues apenas tiene 25 años. Sin embargo, es la única del clan kardashian-Jenner que hasta el momento no se ha animado a tener hijos.

©kendalljenner



Kendall Jenner es la más reservada de las hermanas Kardashian-Jenner

Como hemos podido comprobar a lo largo e los años y en la serie estadounidense Keeping Up With The Kardashians, la familia es lo mas importante para ellos a pesar de las diferencias que puedan tener. Hemos podido ver que las hermanas han trabajado juntas en numerosas ocasiones al igual que les hemos visto meses sin hablarse, como en el caso de una pelea que hubo entre Kylie y Kendall.