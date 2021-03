Hermana de Enrique Iglesias se convierte en marquesa

Una de las medias hermanas de Enrique Iglesias se ha hecho de un título nobiliario por herencia de su padre. Nos referimos a Tamara Falcó, quien es hija de Isabel Preysler –madre de Enrique—y del fallecido Carlos Falcó, quien a lo largo de su vida ostentó el título del marqués de Griñón. Una de las últimas voluntades del también empresario, fallecido el 20 de marzo del 2020, fue que su hija Tamara heredara su título. Ante las cámaras del programa español El Hormiguero, la presentadora de 39 años confirmó que ya había recibido una carta del Rey que avalaba la sucesión del título.

©GettyImages



Isabel Preysler con su hija Tamara Falcó

“Es algo que me ha dejado mi padre y que me hace mucha ilusión tener” comentó muy emocionada la hija de Isabel Preysler. “Es el nombre que identificaba a mi padre, si algún día me caso no puedo pasar mi apellido, pero sí mi título”, añadió. De acuerdo con ¡HOLA! España, Tamara Falcó se convirtió en la VI marquesa de Griñón el pasado 7 de diciembre.

En un reportaje con nuestra revista hermana, la diseñadora compartió que extraña mucho a su padre y que se siente afortunada por haber tenido un papá como él, así como por los valores y grandes lecciones que le enseñó. “Mi padre era una persona que trataba con cariño y respeto a todo el mundo y es algo que nos ha inculcado”.