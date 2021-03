La emotiva despedida del chef Yisus a su fallecida madre

Jesús Alberto Díaz, conocido como el chef Yisus, sufrió un duro golpe familiar debido al fallecimiento de su madre este fin de semana. Por medio de un sentido escrito, el talento venezolano que brilla en la cocina de Despierta América (Univision) le dio el último adiós a su progenitora junto a una imagen del recuerdo y otra sosteniendo la mano de su “viejita querida”, las cuales ha conmovido a sus seguidores. Doña Gloria Sánchez de Díaz, falleció en la madrugada del sábado 6 de marzo luego de batallar con una larga enfermedad, la cual había vencido hacía algunos años.

©@elyisustv



El chef Yisus le dio el último adiós a su madre

“Fuiste y serás SIEMPRE mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya. Me enseñaste todo con ejemplos, pero tus palabras y escritos jamás faltaban. Hago TODO pensando en ti por que así todo me sale mejor”, se lee en la primeras líneas de la emotiva carta virtual.

Y continúa con el eterno agradecimiento a su mamá por estar siempre a su lado: “Gracias por nunca separarte, por venir siempre conmigo sin importar a quien o que dejabas atrás, manteniendo la distancia que fuera necesaria, pero siempre ahí atenta y responsable de cualquier resbalón”, señaló.

El chef Yisus también elogió la bonita relación que existía entre ambos: “Hicimos un gran equipo vieja. Tú no manejabas pero yo si, tú cocinabas grasoso y yo sano, tú llorabas y yo reía, tú caminabas y yo corría, no las ganamos todas pero al final fuimos campeones.

©@elyisustv



El cocinero venezolano le dedicó unas emotivas palabras

Y para finalizar, el más honesto sentir sobre el gran vacío que provoca su partida en él y los suyos. “Nos dejas a mi y a mis hermanos la mejor y más grande herencia que existe, nuestra salud, nuestros principios y tu como modelo tatuada en el alma de todos. Por favor no dejes de enviarme esos mensajes infinitos detallando que debo hacer para triunfar y ser mejor persona. TE AMO MUCHO MADRE”, sentenció.

Sus compañeros de trabajo expresaron sus condolencias y apoyo total para la personalidad de la pantalla chica ante esta irreparable pérdida, entre ellos Chiqui Delgado, Karla Martínez, Francisca Lachapel, Satcha Pretto, entre otros.

