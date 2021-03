Una de nuestras celebridades favoritas, Georgina Rodríguez; vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez, la mujer de la estrella internacional de fútbol Cristiano Ronaldo, ha arrasado en redes con unas impresionantes fotos en un majestuoso yate. En las fotos Georgina luce un look sostificado, lo cual no nos sorprende, ya que estamos acostumbrados a ver sus despampanantes y llamativos looks. La modelo luce una chaqueta morada de B alenciaga que la combina con un precioso vestido negro y una fina sandalia de salón.

©@georginagio



Georgina Rodríguez presentó su nueva marca de ropa

Proyecto profesional

Hace apenas unos días Georgina lanzó el primer producto de su propia marca OM By G se trataba de un chándal rojo bastante sencillo, pues bien este chándal fue agotado en horas como así nos lo hizo saber la modelo en redes en esta espectacular foto encima del yate de Critiano en Mónaco, “Gracias a tod@s por el amor. Y para agradeceros el apoyo hemos vuelto a poner a la venta el primer conjunto de mi colección ➡️ @ombyg ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”

Om By G apenas tiene un conjunto en venta, el cual se han visto obligados a reponer, ya que ha sido agotado en cuestión de horas. Pues bien, con tan solo un producto, un chandal, la marca de la modelo tiene 52,9 mil seguidores en Instagram. Por lo que todo apunta a que la modelo va a triunfar con este proyecto profesional sobretodo a partir de abril, pues es el momento donde la modelo va a lanzar toda la colección a la venta. ¡ Enhorabuena Georgina!

©@georginagio



Georgina Rodríguez con el chandal de OM By G

Georgina cuenta con el apoyo de casi 24 millones de seguidores en Instagram, los cuales le garantizan sus likes. Esta foto, donde podemos ver a Georgina en la cubierta de un impresionante yate, superó el millón de likes en apenas horas. La modelo y mamá es sin dudar a dudas una de las celebridades más influyentes en la actualidad.