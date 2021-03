Meghan Markle sobre su relación con Kate Middleton: ‘me hizo llorar’

Los detalles del tiempo que Meghan Markle vivió como la duquesa de Sussex en el Reino Unido ya no son un misterio. Sin dejar ningún tema fuera en su reveladora entrevista con Oprah Winfrey, la esposa del príncipe Harry se sinceró sobre los rumores que protagonizó junto a la Familia Real Inglesa, incluso antes de su gran boda. Uno de ellos fue el supuesto enfrentamiento que tuvo con la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, a quien se decía que hizo llorar en una de las pruebas de vestuario previas al enlace matrimonial.

©GettyImages



Meghan Markle aclaró lo que en realidad sucedió en la ocasión en la que supuestamente hizo llorar a Kate Middleton

“La narrativa con Kate, que nunca pasó, fue muy, muy difícil”, dijo Meghan sobre aquel supuesto enfrentamiento con el que los fans de la realeza británica se dividieron. Oprah, de manera directa, preguntó si había hecho llorar a Kate, y tras varios segundos de duda y silencio, Markle respondió: “Ocurrió lo contrario”.

Aunque el Palacio negó la historia, trascendió que ambas tuvieron una diferencia sobre los vestidos que usarían las niñas de las flores en la boda, entre ellas la hija de Kate y el príncipe William, la princesa Charlotte. Kate estaba embarazada de su tercer bebé, el príncipe Louis y, al parecer, la actitud de Meghan la hirió tanto que la hizo llorar.

“Ella estaba molesta por algo, lo aceptó y me pidió disculpas, me trajo flores”, contó Meghan sin decir exactamente lo que había sucedido. Y aunque parecía algo que había quedado atrás, el tema se hizo grande cuando llegó a los tabloides. “Nunca hubiera querido que a ella le pasara eso”, expresó Meghan.

©GettyImages



Meghan no imaginó el nivel que alcanzaría aquel desacuerdo con su cuñada política

“Unos días antes de la boda ella estaba molesta, el tema era correcto, los vestidos de las niñas de las flores, y me hizo llorar”, dijo Meghan, quien también confesó estar muy sensible en aquel entonces por los preparativos de la boda, además de la difícil situación entre ella su su padre, Thomas Markle. “No creo que sea justo para ella entrar en detalles porque se disculpó y yo lo acepté. Todos al rededor sabían que no era cierto”, agregó.

Meghan Markle, sin afán de dañar a Kate Middleton

La esposa del príncipe Harry no había hablado en público de aquel momento, ni siquiera después de que se había malinterpretado y los papeles se habían intercambiado. A pesar de ello, Meghan aseguró que no hay nada en contra de su cuñada política. “No comparto esa historia sobre Kate para dañarla a ella. Es una buena persona”, sentenció.