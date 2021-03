Sofía Vergara gana batalla de embriones congelados contra su exnovio Nick Loeb

La batalla ha terminado y Sofía Vergara finalmente puede dejar a su ex prometido, Nick Loeb, en el pasado. La actriz colombiana recibió una orden judicial permanente de un juez de la Corte Superior de Los Ángeles que prohíbe a Loeb llevar a cabo su proceso de darle vida a esos embriones sin el “consentimiento explícito por escrito” de Vergara.



Según lo informado por Page Six, Loeb incumplió un contrato que tenía con la actriz después de establecer una disposición para el uso de los embriones y demandó la custodia en Louisiana. El empresario no puede “hacer valer unilateralmente ningún reclamo por parte de los embriones o en su nombre para buscar reparación con el fin de llevar los embriones a término unilateralmente sin el consentimiento de Vergara”, escribió el juez Rafael Ongkeko.



©GettyImages



Sofia Vergara and Nick Loeb at the 100th Annual White House Correspondents’ Association Dinner in 2014.

Aunque Sofía Vergara y Nick Loeb se separaron en 2014, el empresario de 45 años decidió iniciar una batalla legal para tomar el control absoluto de los dos embriones congelados que han almacenado tras un tratamiento en 2013.

La abogada de Loeb, Jalesia McQueen, le dijo a Page Six que su cliente apelaría ante la Corte Suprema de Luisiana; sin embargo, el equipo legal de Vergara presentó documentos para bloquear la intención del abogado de representarlo en dicho estado.



En 2015, Nick Loeb escribió un artículo de opinión para The New York Times en el que sostiene: “los embriones congelados tienen derecho a vivir”. En la carta, Loeb detalló cómo él y Vergara planeaban convertirse en padres e incluso reveló que durante el primer intento, pierden al bebé. “En 2013, Sofía y yo acordamos intentar usar fertilización in vitro y una madre sustituta para tener hijos. Firmamos un formulario que indica que cualquier embrión creado a través del proceso podría llevarse a término solo con el consentimiento de ambas partes. El formulario no especificaba, como exige la ley de California, qué pasaría si nos separamos”, escribió.



©GettyImages



Actress Sofía Vergara (L) and Nick Loeb attend HBO’s official Emmy after party in 2013.

“Cuando nos comprometimos, en 2012, comencé a presionar por los niños. Como dije en mi denuncia, mi prometida insistió en que usáramos un sustituto. Con sus óvulos y mi esperma, creamos dos embriones femeninos”, explicó. “Estaba tan emocionado una vez que se crearon las vidas que comencé a sugerir nombres que podríamos llamar a nuestras niñas. El primer embrión que implantamos no tomó. La segunda vez, la madre sustituta abortó y me sentí aplastada”.



Y continuó: “Un año después, lo intentamos de nuevo, creando dos embriones más, ambos femeninos. Pero cuando comenzamos a discutir sobre otras posibles sustitutas, quedó claro una vez más que la paternidad era mucho menos urgente para ella que para mí”.



Según Loeb, aunque él y Vergara estuvieron en una relación durante más de cuatro años, para ella, tener más hijos no parecía ser una prioridad. “Como estaba llegando a los 40, le di un ultimátum. Cuando ella se negó, nos separamos”, escribió.



“Unos meses después, le pedí que me dejara tener los embriones y me ofrecí a pagar todos los gastos para llevar a nuestras niñas a término y criarlas. Si ella no deseaba compartir la custodia, yo asumiría todas las responsabilidades de crianza y estaría de acuerdo en que se declarara donante de óvulos”, dijo Loeb, y agregó que la colombiana rechazó su oferta. “Su abogado, Fred Silberberg, ha dicho a los periodistas que quiere mantener los embriones ‘congelados indefinidamente’. En mi opinión, mantenerlos congelados para siempre equivale a matarlos”.