Ximena Duque se sincera sobre su postparto: ‘Estoy hinchada y tengo 14 libras de más’

A casi un mes del nacimiento de su tercer hijo , Ximena Duque comparte con sus fans cómo ha sido su proceso de recuperación, el cual será un poco más complejo que en sus embarazos anteriores, debido a que su bebé Skye, nació vía cesárea. A pesar de estas condiciones, la actriz de telenovelas se ha dejado ver radiante y sus seguidores han notado que, conforme pasan los días, se va deshaciendo de las libras extra que le dejó el embarazo. A través de sus redes sociales, la también empresaria confesó que aún no está del todo recuperada y que no luce un vientre plano como muchos aseguran.

©@ximenaduque @christyandcophoto VER GALERÍA



La bebé de Ximena Duque y Jay Adkins nació el pasado 6 de febrero

En Instagram stories, la artista de 36 años reveló que aún le faltan varias libras por bajar y que lidia con algunos estragos de su tercer parto. “Yo todavía tengo barriga, estoy hinchada y tengo 14 libras de más (poco más de seis kilogramos). El útero tarda al menos 40 días en volver a su estado natural, así que tengan paciencia mamitas”, comentó la actriz, quien se ha convertido en una inspiración para todas aquellas mujeres que están pasando por el mismo proceso que ella.

©@ximenaduque VER GALERÍA



La actriz ha sido muy abierta con sus seguidores durante su proceso de recuperación

Los seguidores de la actriz no han pasado por alto que ya luce más recuperada e incluso algunos han comentado que ya tiene el vientre plano como antes y que hasta se le notan las ‘abs’, algo que desmintió. “Yo no tengo la barriga plana. No tengo abdominales, eso solo se ve en las películas, en las novelas o en las redes sociales, pero ese no es mi caso”, señaló.