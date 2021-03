Andrea Legarreta habla del fugaz romance de su esposo con Salma Hayek

©@andrealegarreta



Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en abril del 2000 y son padres de dos niñas, Mía y Nina

El romance con Salma Hayek sucedió muchos años antes de que ellos dos se conocieran. Y cuando empezaron a salir él le contó todo sobre él y sus relaciones pasadas con famosas como Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, entre otras.

“Y claro que estaba en el grupo más famoso de México (Timbiriche), en donde obviamente tenía las puertas abiertas para muchas cosas. Erik por ejemplo es un hombre ya de 50 años de edad, que lleva casi 20 años, por ejemplo, sin beber una gota de alcohol. Si en aquel entonces probó, tomó, hizo o deshizo, pues es su bronca, no estaba yo ahí, a mí no me pintó el cuerno, a mí no me engañó, o por lo menos que yo me haya enterado”, concluyó.