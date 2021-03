Juan Soler revela que su novia es abogada y ocupa un importante cargo

Asimismo, aclaró que respetará su decisión de no hacer público su nombre o su imagen, con la intención de seguir con el acuerdo que establecieron en pareja. Al ser bombardeado por las intrépidas preguntas de los panelistas de dicho programa, dejó en claro que todavía no han dado el siguiente paso y no se han mudado juntos. “Cada cosa en su lugar”, acotó.

Con respecto a la posible reacción de su exesposa sobre su nuevo amorío y si existen celos de su parte, Juan dijo: “De momento no sabría decirte, es una mujer celosa, sí es una mujer que me celó mucho siempre, divina básicamente, es una persona que siempre estuvo muy al pendiente, pero hoy la verdad es que tenemos una relación linda, una linda relación de amistad”, expresó durante su diálogo con el show de espectáculos.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.