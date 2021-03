Kim Kardashian nos presenta al nuevo miembro de su familia

Hace apenas unas semanas, la empresaria norteamericana Kim Kardashian anunció su separación con el rapero Kayne West , por lo que está pasando por una época difícil con una gran cantidad de altibajos. Ante esta mala situación familiar, la empresaria ha anunciado la llegada a su casa de un nuevo miembro: se trata de una pogona o dragón barbudo. La estrella del reality Keeping up with the Kardashians compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del nuevo miembro de la familia, quien lleva por nombre Speed, y que tiene fascinados a todos, en especial a su hija mayor, North West , de siete años.

©@kimkardashian



North West tiene una nueva mascota, un lagarto amarillo

“Este es el nuevo miembro de nuestra familia... Speed. Realmente no imaginaba que me fuera a gustar Speed, ¡sin embargo; ha crecido conmigo! Speed era realmente de mi mejor amiga, Allison. Nos quedamos cuidando a Speed durante una semana y nunca se fue ¡ya han pasado meses!”, escribió Kim.

En redes, la empresaria ha comentado cómo conoció a su nueva mascota, la cual era de su mejor amiga y cautivó su corazón y el de la pequeña North.

“Speed consiguió un cambio de imagen con Skims Cozy personalizado e incluso la joya Lil Uzi (Speed realmente consiguió la joya hace unos meses ¡North siempre va a la última!). North y su dragón barbudo van juntos a todas partes, ¡es muy lindo!”, comentó.

Kim no ha dudado en afirmar que su pequeña, North, y su “dragón” son inseparables, están muy unidos y eso se ve que es algo que le encanta a la socialité.

©@kimkardashian



Algunos de los atuendos del pequeño lagarto

Las imágenes acompañadas de este simpático texto han originado el revuelo de cientos de los seguidores de la celebridad. Una de las cosas que más han comentado los fans de la familia es el look del pequeño lagarto. ¡El animal ya tiene su propia línea de ropa personalizada por la marca de Kim Kardashian, Skims Cozy!