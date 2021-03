Andrés García y el día en el que Luis Miguel pensó que él era su papá

La vida de Luis Miguel está llena de historias, mitos, leyendas y rumores que gracias a su serie biográfica vuelven a salir a flote. Esta vez, Andrés García recordó una anécdota en especial que vivió junto al cantante cuando apenas era un niño, y que además lo llena de nostalgia, pues hubo un tiempo en el que el actor se llevaba tan bien con El Sol y su familia, que Luis Miguel llegó a pensar que él era su padre.

©GettyImages



Andrés García fue gran amigo de Luis Miguel y su familia

“Era un muchacho joven. Tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía ‘Papá’”, recordó el actor de hoy 79 años en una entrevista con el programa Hoy. Un día, Luis Miguel lo sorprendió con una duda que no dejaba su mente en paz. “Me dice un día muy serio ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?’”, contó Andrés.

La sorpresa del actor fue tanta que por poco se queda sin palabras. Fue entonces cuando aclaró la duda de aquel chico con futuro prometedor. “Le dije ‘Mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad’”, detalló Andrés.

Para evitar que siguiera pensando en que Luis Rey no era su padre, continuó: “Cuando te conocí eras como un niño casi de brazos. Chiquito, pues ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad”, dijo desde el fondo de su corazón.

Luis Miguel, un orgullo para Andrés García

La carrera de El Sol tuvo gran impacto gracias a Andrés García, pues fue él quien lo ayudó a salir en la televisión por primera vez. Incluso, su amistad era tan grande con la familia de Luis Rey y Marcela Basteri que los apoyó cuando hubo problemas económicos.

©@lmxlmiguel



Luis Miguel disipó sus dudas con la tierna respuesta de Andrés García

Y aunque hoy están distanciados por un disgusto de hace un par de años, Andrés guarda un cariño especial para ese muchacho que lo llamaba papá. “Lo quiero como un hijo aunque de repente me hace enojar. Estoy muy orgulloso de él, porque es un cantante extraordinario y su talento no tiene límites”, puntualizó.

