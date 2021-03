Mamá de Camila Fernández revela las complicaciones que su hija enfrentó en el embarazo

América detalló detalló que ella estaba feliz, pero que Alejandro Fernández no lo podía creer. “Alex se quedó en shock... Él sabía que iba a pasar, pero no se lo esperaba tan pronto. Tuvo sentimientos encontrados y estaba así como asustado... pero ya le cayó el veinte, está feliz”.

Parece que Cayetana no será la única bebé en la familia, pues dentro de poco podría ser que Alejandro Fernández Jr. y su prometida, Alexia Hernández, reciban a la cigüeña, pues el joven cantante está más que ilusionado con la idea de ser padre. “Alex siempre ha querido ser un papá joven. Me dice, ‘mamá, yo en cuanto me case, voy a ser papá luego, luego”.