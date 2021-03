Britney Spears posa junto a sus hijos y ya no son unos niños

Britney Spears pasó una maravillosa tarde junto a sus hijos Sean y Jayden, y con una hermosa fotografía familiar, los fans de la cantante de pronto se dieron cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Y es que uno de los detalles que llamó la atención en la publicación de la princesa del Pop es que sus retoños ya no son unos niños, algo de lo que ella misma se dio cuenta.

©@britneyspears



Britney Spears estaba muy contenta por pasar tiempo con sus hijos

“Es muy loco cómo vuela el tiempo... ¡¡Mis niños están tan grandes!! Lo sé, lo sé... Es muy difícil para una mamá, en especial para mamá de niños, verlos crecer tan rápido”, anotó la cantante junto a la foto con Sean de 15 años y Jaden, de 14. “Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien”, continuó muy contenta al lado de sus hijos, quienes ya son más altos que ella.

Y es que, entre las complicaciones familiares y la búsqueda natural de identidad de los chicos, habían dejado de aparecer en la fotos de mamá. “No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer estas fotos y editarlas... ¡¡¡Y finalmente me dejaron publicarlas!!! Ya no me siento excluida y voy a celebrarlo”, agregó feliz. Después bromeó sobre cómo ese tipo de cosas no son las que hacen las “mamás cool” y dijo que iría a leer un libro.

Una mamá orgullosa

Aunque Britney no ha estado alejada por completo de sus hijos, no pasa tanto tiempo con ellos como quisiera, pues debido a los problemas que ha enfrentado en su vida personal, los chicos están bajo la custodia de su padre, Kevin Federline.

©@britneyspears



Britney quiso compartir esta bella postal de sus hijos, quienes ahora lucen más altos que ella

Aunque Sean y Jaden posaron con cubrebocas debido a la pandemia, se podía ver que estaban contentos por estar junto a mamá en una tarde que a simple vista parecía perfecta. Britney adoró tanto la fotografía que incluso la editó con un atardecer para dar más intensidad al momento que desató una ola de alegría entre sus fans.