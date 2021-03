Hilaria y Alec Baldwin dan la bienvenida a su sexto bebé: una niña llamada Lucía

¡La familia vuelve a crecer! Tan sólo cinco meses después del nacimiento de su hijo Edu, Alec e Hilaria Baldwin anunciaron felices l allegada de su sexto bebé, una pequeñita llamada Lucia. Fue la instructora de yoga quien compartió en las redes sociales la buena nueva con una fotografía tomada por el actor, en la que aparece rodeada de sus baldwinitos Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo además de Edu y la nueva integrante de la familia.

©@hilariabaldwin



Hilaria y Alec Baldwin recibieron a su sexto bebé cinco meses después del nacimiento de su hijo, Edu

Al pie de la foto, Hilaria sólo escribió el número “7”, junto a un corazón. Y es que el total de hijos para ella y su esposo serían justo siete, pues además de los seis que ahora tienen en común, suman a Ireland, la hija que Baldwin tuvo hace 25 años con Kim Basinger.

Hilaria presentó de manera oficial a la bebé con una linda foto en la que duerme plácidamente. “Estamos tan enamorados de nuestra hija , Lucia”, escribió junto a la imagen. La empresaria agregó: “Así como tus hermanas y hermanos, eres un sueño hecho realidad”.

La pareja, que se casó en 2012, no dio más detalles sobre el nacimiento de la bebé, que podría haber nacido con ayuda de un vientre de alquiler o por adopción, dado el poco tiempo que ha pasado tras la llegada de Edu. Mientras Hilaria desactivó los comentarios en sus publicaciones, Alec no ha querido hacer comentarios al respecto, incluso cuando un fan le preguntó por la bebé, el actor le pidió que se callara.

La gran familia Baldwin

Hilaria y Alec recibieron a su primera hija, Carmen Gabriela en 2013. Dos años más tarde, la niña de hoy siete años se convirtió en hermana mayor con el nacimiento de Rafael. Leonardo llegó en 2016 y en 2018 la familia recibió a Romeo.

©@hilariabaldwin



La pequeñita de la casa es la segunda niña en la familia de Hilaria y Alec, quien estará rodeada de sus cuatro hermanos

Los anuncios de un nuevo bebé en camino no dejaban de sorprender a sus seguidores; sin embargo, entre tanta dicha hubo días obscuros. En 2019, Hilaria anunció que había perdido dos bebés de manera natural, por lo que la llegada de Edu fue un verdadero motivo para celebrar, como lo es hoy la bienvenida de la nueva baldwinita.