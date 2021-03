El paseador de perros de Lady Gaga rompe el silencio: ‘Me estoy recuperando de una llamada muy cercana a la muerte’

Desde la cama del hospital donde está ingresado, Ryan Fisher, el cuidador de los perros de Lady Gaga rompió el silencio y narró cómo fueron esos angustiantes momentos tras sufrir el robo de las mascotas de la cantante y ser baleado con un arma de fuego en Los Ángeles. El joven expresó su sentir a través de su cuenta de Instagram y destacó como Asia, el perrito bulldog francés que logró huir del asalto, estuvo a su lado, mientras él trataba de tranquilizarse y pedir ayuda a los servicios de emergencia.

©@valleyofthedogs



Ryan, de 39 años, fue baleado el pasado miércoles 24, cuando unos hombres le robaron a las mascotas de la cantante

“Hace cuatro días, un carro arrancó a toda velocidad y la sangre no paraba de fluir de mi herida de bala, un ángel trotó hacia mí y se sentó a mi lado. Mis gritos de pánico se calmaron cuando la miré, a pesar de que registré que la sangre que se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo era mía. Abracé a Asia lo mejor que pude, le agradecí por todas las increíbles aventuras que habíamos vivido juntos, me disculpé por no poder defender a sus hermanos y luego resolví que todavía trataría de salvarlos... y a mí mismo”, escribió el joven, en un mensaje dividido en dos partes.

©@valleyofthedogs



El paseador de perros compartió esos emotivos posts desde la cama de su hospital

“Con la esperanza de que mis súplicas por la urgencia de mi cuidado, así como las descripciones enfocadas de los perros, fueran suficientes para ayudarme y obtener la atención suficiente de la policía y de los medios para encontrar a los niños, miré hacia atrás a mi ángel de la guarda. Sonreí ante su forma temblorosa, agradecido de que al menos estuviera bien”, continuó Ryan en la primera parte de su texto, la cual estaba acompañado por una fotografía de él en cuidados intensivos. “A partir de ese momento, justo cuando los vecinos salían de sus casas y de los restaurantes hacia nosotros en la acera, la vida dio un giro muy repentino e inesperado”.

En la segunda parte del mensaje, Ryan publicó una imagen en la que se deja ver ya sin los aparatos y sondas de la unidad de cuidados intensivos. “Todavía me estoy recuperando de una llamada muy cercana a la muerte y me he mantenido (en su mayor parte, me refiero a que soy humano) al pendiente de la historia que han cubierto los medios de comunicación. Escribiré y les contaré más después, pero la gratitud por todo el amor que siento desde este planeta es inmensa e intensa. ¡Sentí su apoyo sanador! Gracias. Me siento honrado y agradecido de que la atención y el enfoque de la policía fueran suficientes para que Koji y Gustav volvieran a estar a salvo, y sé que están comprometidos a llevar a estos criminales y casi asesinos ante la justicia. Estoy muy agradecido por todo lo que continúan haciendo”.