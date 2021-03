Gaby Espino en el punto de mira por la celebración de una ‘fiesta’

La actriz quiso recalcar que las personas que asistieron a la fiesta, previamente se habían realizado un test de COVID-19. Actualmente, tenemos que tener en cuenta que la situación en la que estamos viviendo es límite; pues, se han perdido muchas vidas y el mundo entero está en crisis.

Gaby cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, por lo que se trata de un personaje público muy influyente. Muchos de los seguidores de Gaby, a pesar de su comentario estableciendo que todos se hicieron la prueba, no estaban conformes con la fiesta, llegando a tachar a la actriz de irresponsable y de no dar ejemplo como personaje público. Gaby Espino no dudó en responder a muchos de los comentarios reiterando que los invitados se sometieron a las pruebas y en que se cumplían con las medidas de seguridad.