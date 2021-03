El meteórico ascenso a la fama de Camilo

¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido al ver a tu suegro trabajar? Tal vez podría ser el no perderse uno de los momentos más importantes de la vida por andar esperando otros que no están pasando en ese momento. Él siempre me ha dicho: ‘Cami, no puedes estar aquí viviendo esto, recibiendo todos los premios y estar pensando en que ya quieres estar viviendo lo que sigue. Vive al 100 por ciento cada momento, para, y vive ahora, mira lo que está pasando’. Entonces, ese ha sido un llamado a tener un estado de conciencia cada vez más centrado en el aquí, en el ahora.

¿Cómo has hecho tú para tener los pies en la tierra y amanecer todos los días bien centrado? Tengo una familia que me acompaña en la ruta y creo que eso me mantiene siempre centrado. Es una carrera muy compleja, es una industria muy difícil. Cada vez más me doy cuenta de que es así y solo espero que Dios me permita seguir representándolo a Él en lugares cada vez más extraños y más lejanos de lo que creo que es cómodo para mí. Espero que mientras esté pegado a esa verdad, pueda seguir en este camino de una manera sana.

Háblanos de tu estilo al vestir, tu look y de dónde nace el concepto de la tribu? Bueno, estéticamente mi estilo lo persigo desde la comodidad de la identidad, ‘¿quién soy? ¿cómo me quiero ver?’. Me miro al espejo y digo bueno, si un arete pudiera describir quién soy, ¿cómo se vería ese arete? Si la bufanda que me voy a poner me describiría, ¿cómo sería? Y suelo cargar cosas que tengan significado para mí. Cada uno de mis anillos, cada uno de mis collares, de mis tatuajes. Creo que uno tiene que parecerse a uno mismo. Al comienzo, la gente te va a rechazar y después te defienden, ¿sabes? La tribu me ha defendido mucho y la tribu es mi proyecto de vida, es la confirmación de que no estoy solo, de que no soy nada más que un apuntador de cosas que han estado presentes ahí todo el tiempo. Mis canciones y la tribu son eso, estar juntos mostrándonos cosas y señalando el amor, creo que es una manera de cambiar el mundo.