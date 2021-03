Adamari López se vacunó contra el COVID-19 y contó su experiencia

Adamari López se suma a las miles de personas que poco a poco han recibido la vacuna contra el COVID-19, y para mostrar el procedimiento, la presentadora de Hoy Día contó su experiencia en el programa matutino de Telemundo. Tan sonriente como siempre, la prometida de Toni Costa explicó que por recomendación médica necesitaba ponerse la vacuna lo antes posible, ya que por diversas situaciones su salud se ha visto comprometida en el pasado y no quiere volver a pasar por un mal momento.

En la sede en la que se le aplicó la vacuna, Adamari informó que hay un espacio grande, lo que garantiza una sana distancia entre la gente para evitar contagios. Luego de llenar su registro, la originaria de Puerto Rico recibió su primera dosis, aplicada en inyección en el brazo izquierdo.

Atenta a las indicaciones, Adamari López recibió la primera dosis de la vacuna en sólo 20 minutos

Aunque estaba nerviosa por el piquete, la también actriz contó que no sintió tanto dolor como creía. “¡Qué rápido! Tienes una buena mano”, dijo a la enfermera que la atendió.

Las reacciones en su experiencia

Al salir, Adamari explicó que le entregaron su licencia y un papelito que se escanea con el teléfono y que demuestra que se recibió la vacuna. “Súper fácil. Hice todo lo que me indicaban. Era simplemente poner mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de teléfono. Te mandan un código. Seleccionas la vacuna que te habían puesto”, explicó sobre cómo es llegar al módulo de vacunación.

Adamari López regresará en unos días a ponerse la segunda dosis de la vacuna

Luego de unos días de que le aplicaran la vacuna, Adamari se siente bien y con mínimas reacciones secundarias, entre ellas el dolor en el brazo por la inyección y un poco de sueño y cansancio. “No sabía qué vacuna me iba a poner, sólo quería que me vacunaran. Sin dudarlo, sólo apreté el botón para que me pudieran tomar una cita. Fueron como 20 minutos desde que llegué hasta que salí”, dijo sobre el día de la vacuna.