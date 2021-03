Yalitza Aparicio se luce como conductora en los Globos de Oro 2021

Una de las mujeres más influyentes de este último año es sin lugar a dudas la mexicana Yalitza Aparicio. La mexicana es una auténtica estrella de Hollywood desde que saltó a la fama con la película Roma , la cual le hizo conseguir un Globo de Oro dos años antes. Desde entonces, no solo ha triunfado como actriz, sino que además está trabajando como imagen de marcas de lujo muy prestigiosas como Dior y su voz está llegando al mundo con su fortaleza al luchar a diario por los derechos de las mujeres y por las injusticias sociales. En muy poco tiempo, se ha convertido en un referente social a nivel mundial.

Yalitza Aparicio espectacular en los premios Globos de Oro

Arrasó como presentadora en la TNT de los Globos de Oro 2021

Es tal el éxito que ha llegado a alcanzar la actriz que este año, ademas de ser la conductora de los Latin Grammy, ha sido la presentadora de los Globos de Oro 2021, uno de los premios más importantes en la industria cinematográfica de Estados Unidos. La mexicana estuvo acompañada en todo momento por la española Leticia Sahagún, con la cual estuvo comentado durante toda la noche los nominados y premiados de estos premios.

Como era de esperar, este año no pudo ser la gala de manera presencial ya que tenían que garantizar una serie de medidas de seguridad.

Yalitza Aparicio lució espectacular en los Globos de Oro 2021

Look de última tendencia

La oaxaqueña lució un look espectacular, compuesto de dos piezas. Una falda satinada en tonos azules acompañada con un impresionante top rosa con un escote de vértigo. La actriz iba muy favorecida, moderna y con un look muy divertido que lo conjuntó con mucha bisutería en forma de anillos, y pendientes de gran tamaño. La estrella de Hollywood ha cautivado miradas con su look bicolor, el cual ¡le sienta de maravilla!