Emma Watson no deja la actuación, asegura su representante

¡Vaya susto el que pasaron los fanáticos de Emma Watson ! El pasado jueves 25 de febrero se corrió el rumor de que la actriz había decidido retirarse de los escenarios por motivos personales. De acuerdo con reportes difundidos por el Daily Mail, la estrella de la saga de Harry Potter habría expresado su deseo de alejarse de las cámaras, sin embargo esto no fue más que un mero rumor, ya que su representante ha declarado que eso es totalmente falso.

El hecho de no estar activa en sus redes sociales, no quiere decir que deje su carrera

Jason Weinber, mánager de la actriz en la agencia Untitled Entertainment, comentó en un mensaje a Entertainment Weekly, lo siguiente: “Las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas, pero su carrera no lo está”. Y es que a diferencia de otras celebridades, la protagonista de La Bella y la Bestia casi no usa sus perfiles; de hecho, su cuenta de Instagram no ha sido utilizada desde junio del año pasado; lo mismo que su Twitter, en el cual no ha compartido nada nuevo desde agosto del 2020.

Los rumores del supuesto retiro de la actriz se dieron luego de que el Daily Mail publicara una historia en la que se aseguraba que la estrella de 30 años diría adiós a los reflectores para enfocarse en su relación con su novio, Leo Robinton, y la posibilidad de formar una familia.