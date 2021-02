Chyno Miranda da grandes pasos hacia su recuperación junto a Nacho Mendoza

Tras unos meses bajo tratamientos y todo tipo de cuidados, Chyno Miranda ha demostrado que poco a poco se va recuperando del padecimiento que lo aqueja. Recientemente, el intérprete, cuyo nombre real es el de Jesús Miranda, se dejó ver la lado de Nacho Mendoza en un paseo en bicicleta en Miami. Los cantantes del dúo Chyno y Nacho se mostraron muy felices por este reencuentro, el cual se da varios meses después de la primera visita de Nacho a su gran amigo, quien sufrió un padecimiento neurológico y una parálisis a consecuencia del COVID-19 que lo aquejó en marzo del año pasado.

Chyno y Nacho se reencontraron el año pasado para seguir con su dúo, pero por la pandemia los planes quedaron en pausa

A punto de cumplirse un año de haber enfermado, Chyno parece estar mejor y poco a poco superando ese duro capítulo, del cual está saliendo adelante gracias al apoyo de su esposa, Natasha Araos, y de su pequeño hijo Lucca. En el post que compartieron Chyno y Nacho en sus redes, se aprecia a Jesús con un mejor semblante además de un aumento en su masa muscular, la cual disminuyó por la enfermedad que lo aquejaba. “Si no es ahora, cuándo?”, escribió el cantante junto a la foto de su buen amigo, quien ha estado pendiente de su proceso de recuperación y le ha brindado su ayuda en los momentos más complejos.

“Siempre sale el sol”, escribió Nacho junto a esta imagen con su buen amigo

Aunque todavía no está recuperado al 100%, Chyno se dice agradecido por las lecciones de vida que ha aprendido en el último año y siempre agradecido con estar vivo y tener gente que lo ama incondicionalmente. En un post reciente en su perfil de Instagram, el cantante de origen venezolano compartió lo siguiente: “Sonriendo💪🏼 porque aquí sigo, por todo lo que he aprendido y por lo que sigo evolucionando. Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir hasta el momento. Pero ante cualquier situación que he pasado en mi vida jamás me he rendido y menos lo haré ahora. Cómo dicen ‘La lucha en la que te encuentras hoy es para desarrollar la fuerza que necesitas para mañana’. #chyno”.

¿Qué le ocurrió a Chyno?

En marzo del año pasado, el cantante y su esposa de contagiaron de coronavirus. Como consecuencia de la enfermedad, él desarrolló una neuropatía periférica, que le provocó una parálisis y severos dolores. En una entrevista con una publicación, el cantante comentó cómo fue que pasó de los síntomas típicos del COVID a presentar otros malestares. “Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas”. Su salud fue decayendo tanto, que llegó a quedarse paralítico.