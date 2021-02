¡No te lo puedes perder! El video de Chiquis Rivera que ha encendido las redes

El material subido a sus redes tiene miles de likes, ya que muchos de los 4.5 millones de seguidores de la artista le admiran no solo por su talento, sino también por su manera de ser, su naturalidad y espontaneidad.

©@chiquis



Chiquis Rivera presume de cuerpo con este mini bikini

No es la primera vez que vemos la figura de la cantante, pues la artista de origen mexicano comparte en redes fotos de lo más sensual. Mostrándonos así su cuerpo, sus looks y la seguridad que tiene hacia sí misma. Son numerosas las ocasiones en las que la artista ha compartido fotos en bikini con mensajes muy profundos. “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!”, señaló en el pasado.