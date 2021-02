Conoce a Jane Santos: La dominicana que usa su voz para narrar el audiolibro de Kamala Harris

Para la segunda fase, Santos nos cuenta que ya en cabina el trabajo puede durar largas jornadas. “Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin parar. Por eso durante esos días cuando llego a mi casa no hablo y me mantengo disciplinada. Me hidrato y como bien, me cuido con las alergias. Yo no fumo, no tomo alcohol. Siempre tengo mucho cuidado porque si algo me pasa se nota inmediatamente”, sostiene.