JLo viste de novia, ¿se casará finalmente con Arod?

Jennifer Lopez nunca deja de sorprendernos. La cantante,actriz y modelo norteamericana es una de las celebridades más auténticas e influyentes en el mundo entero. La cantante se prometió en el año 2019 con el ex jugador de béisbol Alex Rodriguez. No obstante, como otras celebridades del mundo entero, debido a la situación actual originada por el Covid-19, la pareja se ha visto obligada a posponer sus planes de boda por lo que no se sabe a fecha cierta cuando la pareja podrá darse el ¡sí, quiero!

El pasado martes 23 de febrero, hacían saltar todas las alarmas ya que JLo compartió una foto realizada por Elaine Goldsmith Thomas donde aparece la actriz con un espectacular vestido de novia. Un vestido voluminoso repleto de gasas y con un escote muy particular, un vestido que le quedaba de escándalo. No obstante, la foto no revela el futuro vestido de la estrella de Hollywood si no que se trata de un estilismo para su próximo proyecto en la película Shotgun Wedding, de la cual Elaine es la directora.

Vestida de novia en diferentes ocasiones

No es la primera vez que vemos a Jennifer Lopez vestida de novia, en otros proyectos también ha lucido impresionantes trajes. Por ejemplo, en la película Marry me, la actriz lució un impresionante vestido palabra de honor de pedrería que le sentaba de maravilla. También se vistió de novia para la película The Wedding Planner , donde lució un vestido muy similar al de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

JLo además de lucir encantadora en esos ajuares para proyectos cinematográficos, ha lucido trajes de novia en la realidad en varias ocasiones, como en su boda con Ojani Noa o en su matrimonio con Cris Judd.