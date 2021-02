Galilea Montijo revela que volvió a contagiarse de COVID-19

Por medio de un enlace en vido desde su casa, Galilea Montijo reveló al equipo del programa Hoy (Televisa), del cual es co-presentadora, que volvió a dar positivo al coronavirus. Del mismo modo, la mexicana aseguró que su hijo también contrajo la COVID-19. Con mucha tranquilidad, señaló cuáles son sus síntomas y cómo se había contagiado por segunda vez. Montijo contó que después de que dos personas cercanas a ella le informaron que habían dado positivo a la enfermedad, solicitó inmediatamente una prueba rápida la cual confirmó que repetía por nueva cuenta su infección.

©@galileamontijo



Galilea Montijo se contagia de COVID-19 por segunda vez

“Me hice la prueba rápida y salí positiva, le hablé de inmediato a la productora. Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez di positivo”, expresó.

La también modelo exteriorizó su sorpresa al volver a caer presa del temible mal, ya que afirma que se tomaba todas las precauciones sanitarias para evitar esta situación.

“No me ha dado esta parte de que te falte el aire. No tengo idea –de cuándo se contagió– porque literal me empecé a sentir mal en la madrugada. Me dio vomito, como nauseas, me levanté muy temprano, pensando que me había caído algo mal que comí el domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, hice demasiado ejercicio. Esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si voy entrando o voy saliendo. Espero y le pido a Dios que esté saliendo”, dijo algo extrañada.