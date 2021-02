Ximena Duque explica el motivo de su frustrado proceso de lactancia con Skye

A pesar de que la colombiana tenía la ilusión de amamantar a su hija por lo menos por seis meses, acepta su realidad con naturalidad ya que es un hecho que le sucede a muchas madres. Sin embargo, no contó con que la situación llegaría a su punto final cuando estuvo de vuelta en su casa.

“El punto es que llego a mi casa, sigo con el mismo ejercicio, sigo tratando de ponerla y ella nada... me traumé, me frustré, lloré, peleé, pataleé... hasta que dije ya no más, Ximena, no te tortures más. La niña no quiere y punto. Tomé la decisión y dije no más... y no estoy dando pecho”, señaló por medio de sus historias de Instagram.

Finalmente, terminó compartiendo la enseñanza que le dejó esta experiencia al brindarle un mensaje a todas las mamás que pasan por lo mismo.

“Veo fotos de mujeres dando pecho y no les voy a negar que se me vienen las lágrimas porque era algo que yo quería hacer. Mujeres, les voy a decir una cosa, no te sientas mal o te dé miedo a que te juzguen. Hay mujeres que pueden amamantar muy bien por meses, pero hay otras que no se nos da tan fácil. qQue no les dé pena ni miedo, el que juzgue que juzgue”, concluyó.