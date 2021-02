Neslihan Atagül Doğulu, la actriz turca que ha conquistado el mercado latino regresa a la televisión

¿Quién es Neslihan Atagül Doğulu? Cuéntanos un poco sobre ti...

Neslihan Atagül Doğulu: Decidí ser actriz cuando tenía 8 años. Un día, mientras mi papá y yo veíamos una película en la tele, le dije que iba a ser actriz; me acarició el cabello y me dijo: “lo serás, hija mía”. Pero luego me obsesioné mucho con esa idea. Cuando tenía 13 años, sentí que era algo tarde en la vida para intentarlo, no sé por qué me sentía así, pero de alguna manera lo hice. Una vez, escuché el nombre de la agencia de un artista. Busqué los detalles de la agencia y los llamé. Les pregunté cómo puedo registrarme en su agencia y cómo puedo ser actriz, y obtuve toda la información que necesitaba. Luego, fui a ver a mi mamá y le dije: “Mamá, seré actriz, por favor llévame a esta agencia”. Mi mamá siempre cree en mí y es un gran apoyo. Me llevó a la agencia y después de eso, mi carrera ha llegado a este punto el día de hoy. ¿Qué tipo de persona soy? soy una persona decidida, aunque es un poco difícil hablar de uno mismo... siempre hago todo lo posible por perseguir las cosas en las que creo. No estoy orientada a resultados en general, estoy orientada a procesos porque para mí el éxito es el esfuerzo que has puesto para llegar hacia una meta.