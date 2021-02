J Balvin se convierte en tío por segunda ocasión

Con Samantha, J Balvin ha aprendido a desarrollar su faceta más tierna, pero no siempre fue tan sencillo, ya que debido a sus constantes viajes, no tenía tiempo para estar con ella, hasta que un buen día hizo una pausa en su carrera y se dedicó unos días a convivir con su sobrina. Hace unos reveló al portal EL TIEMPO cómo fue que construyó poco a poco su relación con la pequeña Samantha.

“Con mi sobrina fue muy difícil al principio porque yo nunca estaba, entonces no me reconocía. Era muy doloroso llegar, saludarla y ver que salía corriendo, hasta que decidí parar una semana para estar en casa y compartir con ‘Sammy’… por fin sabe quién es el tío. Ya me da ‘picos’ y me abraza. Es una niña muy tierna”, comentó. Ahora son los mejores compañeros de juegos y con la nueva bebé, seguro armarán un gran equipo. ¡Felicidades!