Jacky Bracamontes revela cómo superó la pérdida de su hijo

Durante una reciente entrevista con la periodista Rebeka Smith para el programa hoy Día (Telemundo), Jacqueline Bracamontes revivió uno de los hechos más difíciles de su vida: la pérdida de su hijo quien falleció en su vientre antes de nacer. Aunque ha hablado en varias oportunidades abiertamente sobre el tema, la actriz reveló detalles poco conocidos sobre aquel triste episodio que enfrentó hace ocho años; entre ellos que su esposo, Martín Fuentes, le ocultó que tenía guardado las cenizas del niño.

Entre lágrimas, la protagonista de telenovelas señaló que no entendía por los que ella y su pareja tuvieron que experimentar tamaña desgracia. “Yo creo que tengo dos lecciones muy grandes en mi vida (…) La más fuerte y la que todo mundo sabe es cuando perdí a mi bebé. Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba: ‘¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Diosito se llevó a mi niño? ¿Por qué no me lo dejó aquí conmigo? ¿Por qué me pasó esto?’”, expresó.

Del mismo modo, Jacky comentó que con el tiempo logró conseguir paz en su vida, al lograr entender la razón del deceso de Martín, su único hijo varón.

“Pero después de mucho llorar y mucho tratar de entender, hubo una persona que me dijo ‘¿Por qué te preguntas el porqué? Mejor pregúntate el para qué, ¿para qué vino ese bebé a sus vidas?’. Ahí entendí, le dio paz a mi alma saber que vino para salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo”, detalló conmovida.

Durante su emotivo relato, Bracamontes también comentó que finalmente se pudo despedir de su bebé cuatro años después de su fallecimiento, ya que Martín Fuentes le ocultó que tenía guardado las cenizas del pequeño.

“Nunca lo tuve en mis brazos [al bebé], físicamente nunca me despedí de él. Aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas, él nunca me dijo. Creo que fue antes de embarazarme de las bebés que me dijo: ‘Tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos?’”, recordó.

Jacky estaba convencida de que no quería enterrarlo; por ello, la pareja decidió esparcirlo en el mar y así poder tenerlo cerca de ellos. “Yo le dije: ‘no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros’. Amo el mar, Martín ama el mar, le dije: ‘vamos a esparcir las cenizas en el mar’ y eso fue lo que hicimos. Él y yo fuimos a un ritual que nadie se enteró, lloramos los dos otra vez, imagínate, después de tantos años”, puntualizó.