Como pocas veces, Jorge Ramos comparte una fotografía inédita con ‘Chiqui’ Delgado

Por lo que la imagen deja ver, ambos pasaron el fin de semana disfrutando de la playa, en Miami. Un descanso más que merecido para ambos, sobre todo para ‘Chiqui’, quien días antes, el pasado jueves 18 de febrero, debutó como presentadora de Premio Lo Nuestro, en la 33a. edición de la entrega.

Novios eternos

En una entrevista en abril de 2020, la primera que ‘Chiqui’ le hizo a Jorge luego de casi 10 años juntos, el periodista reveló que no se volvería a casar, pues ya había estado casado en dos ocasiones. “¿Te volverías a casar?”, preguntó la presentadora de origen venezolano, a lo que él contestó: “No creo. Creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí y sabemos lo que sí nos funciona. Y creo que esto (su noviazgo) nos funciona maravillosamente, no lo cambiaría por nada”.

Jorge y ‘Chiqui’ se unieron en un enlace simbólico en la India, pero en Estados Unidos no están casados

“Lo que pasa es que hemos encontrado una forma de vivir y de querernos como muy personal. Cuando no te ha ido bien de otras formas, creo que no es necesario cambiar lo que funciona”, detalló Jorge. “Y esto funciona maravillosamente”.