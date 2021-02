¡Imparable! Daniella Álvarez logra trotar con su prótesis

Daniella Álvarez ha demostrado, con creces, que para ella nada es imposible y cada vez la vemos reanudando sus actividades preferidas de manera inspiradora. Y es que la modelo colombiana sigue sorprendiendo a sus seguidores al demostrar que sí puede llevar una vida normal luego de haber sufrido la amputación de su pierna izquierda en 2020. Su regreso al baile, el buceo, montar bicicleta y ahora trotar son solo algunas de las muchas metas que Daniella ha logrado cumplir gracias a la prótesis que adquirió en diciembre pasado.

©@danielaalvareztv



Para Daniella Álvarez no existen imposibles

Por medio de un emotivo video, la exreina de belleza compartió la buena noticia junto a las personas encargadas de su rehabilitación. “Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, expresó.

La gran fortaleza y actitud que ha demostrado desde el principio de esta experiencia de vida que le ha tocado enfrentar es una gran motivación para muchas personas.

“Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, señaló en su escrito.

Aunque confiesa que es un proceso al que se está acoplando de a pocos, Daniella se muestra muy feliz al dejar al descubierto su gran espíritu como la hecho en diferentes ocasiones a lo largo de su tránsito post operatorio.

Daniella sufrió una isquemia a mediados del año pasado tras una operación que le realizaron en marzo de 2020. Desde entonces, ha registrado valientemente su caso en las redes sociales con el apoyo incondicional de su familia.