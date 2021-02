Lucero revela que tuvo COVID-19 y contagió a su hija: ‘Sentí mucho miedo’

Tal y como lo han confesado varias celebridades, Lucero también reveló que tanto ella como su hija, Lucero Mijares, dieron positivo a COVID-19 hace algún tiempo. Su experiencia con el virus la contará en su canal de YouTube de nombre Tengo mucho que contar. El hecho se filtró en los medios de comunicación antes de que salga a la luz en su espacio digital y por suerte, el episodio con la enfermedad no pasó a mayores. En el video, la intérprete de Electricidad revela que, a pesar de ser muy precavida y seguir todos los protocolos de higiene, no sabe cómo pudo contagiarse.

©GettyImages Lucero revela que tuvo COVID y contagió a su hija

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos”, relata la cantante de 51 años.

Del mismo modo, la también actriz señaló que sintió temor al enfrentarse con el coronavirus; sin embargo, le tocó asumir con responsabilidad su realidad.

“El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”, expresó.

La exesposa de Manuel Mijares admitió haber sido ello la que contagió a su hija, quien a comienzos de febrero cumplió 16 años.

“Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana”, puntualizó. Al cerrar su relato, la llamada “Novia de América” envió un mensaje en el que pide a todos a seguirse cuidando y no bajar la guardia: “Pues aquí la historia y algunos detalles de cómo fue mi experiencia con el Covid. Sobra decir que nunca hubiera querido pasar por esto. Gracias a Dios estoy muy bien. Quiero pedirles que no dejemos de cuidarnos y usar cubrebocas”.





