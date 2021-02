Enrique Iglesias celebra el cumpleaños de su madre con una fotografía inédita de ambos

Preysler resaltó que su hijo le pidió que no dijera nada del embarazo de su pareja, así que fue hasta la llegada de la bebé que todo el mundo lo supo. “Enrique lo ha mantenido en secreto y ha tenido éxito. A nadie se le dijo hasta el final. Tampoco he comenté nada porque él me lo pidió. Le gusta mantener su vida lo más privada posible”, dijo a la publicación. “¡Cuantos más nietos tenga, más feliz seré!”, finalizó.



Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.