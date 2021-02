Crecen rumores de embarazo de Natti Natasha y muestra sospechosa pancita

En su segmento en El Gordo y la Flaca , la presentadora habló del filme que arrancará su rodaje en marzo y del supuesto embarazo de Natti, quien hasta el momento solo ha revelado que está comprometida. Lili Estefan preguntó a Clarissa: “¿Esta no era la película en la que Natti sería la protagonista?”. A lo que ella respondió: “Natti Natasha era la protagonista de la película, sin embargo, no sé si se acuerdan que hace unos días aquí dijimos que había rumores de que ella estaba embarazada”, explicó. “Todo el mundo esta rumorando eso en el medio. Nos comenta la producción de que Natti ya no será la protagonista sin darnos ningún tipo de detalle. Ahora es Farina, con quien estoy súper contenta de compartir con ella”.

Molina agregó que ya se estrenó el tráiler oficial de la película dirigida por Frank Perozo, y que en este no aparece Natti, lo cual terminaría de confirmar que está en la espera de su primer hijo con Raphy Pina. “Ahora que Natti no está sale el teasser oficial, no vemos a Natti por ningún lado, creo que reconfirma y requete confirma que sí esta embarazada, como dijimos hace dos días”.

