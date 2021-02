Paris Hilton anuncia su compromiso en el día que cumple 40 años

En septiembre, Paris le dijo a PEOPLE que ella y su entonces novio se habían “acercado mucho” durante el último año durante la cuarentena.



“Esta es la primera vez que me he visto obligado a no viajar y quedarme en casa”, explicó Hilton, que viajaba hasta 250 días al año por motivos de trabajo antes de la pandemia. “El lado positivo es que puedo estar con mis mascotas y mi novio. Nos hemos acercado mucho. ¡La cantidad de tiempo que hemos tenido juntos es lo que normalmente tomaría cinco años!”, declaró.



Carter y Paris se conocían desde hace 15 años antes de comenzar a salir. Como explicó Hilton, “Tuvimos una química increíble. Tuvimos nuestra primera cita y no hemos pasado una noche separados desde entonces. Es bastante asombroso”, expresó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.