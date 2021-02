Héctor Sandarti revive el difícil episodio de su secuestro

Héctor Sandarti es uno de los rostros más queridos del medio debido a su sólida trayectoria como conductor de televisión. A sus 52 años, ha pasado por varias experiencias de vida que han servido para transformarlo en una excelente persona. Como parte de su haber, el comunicador de origen guatemalteco reveló una de los momentos más escalofriantes que vivió el 31 de agosto de 2001, el día que fue secuestrado. A través de su ventana en redes llamada Algo bueno que decir con Sandarti explicó lo que le ocurrió hace 20 años con lujo de detalles.

©@hectorsandarti Héctor Sandarti fue víctima de un secuestro en 2001

Todo sucedió cuando se dirigía a un evento laboral y fue privado abruptamente de su libertad para ser trasladado a una casa al promediar las 7:30 de la noche, minucia que supo gracias a un programa radial que escuchaban sus captores.

“Volteo y lo que veo es la pistola de este tipo por debajo de la chamarra. Mi reacción fue levantar las manos. Me vendaron los ojos y me amarraron las manos”, señaló en su conmovedor relato. Héctor relató que “Charly”, cómo decidió nombrar a uno de sus secuestradores, le contó que había sido agente antisecuestros, pero la situación económica del país lo “hizo cambiar de bando”.

Del mismo modo, Sandarti afirmó que temía por su vida y pensaba en lo peor. “Esto aquí acabó. Me van a matar. Por mi mente pasó: ‘me van a aventar por un barranco’”.

La posibilidad de escaparse pasó por su mente, pero era consciente del peligro que eso podría traer y por ello esperó a que sus opresores decidieran qué harían finalmente con él. “Ya me habló mi jefe, lo más seguro es que por eso de la 1 de la tarde venga a hablar contigo para interrogarte... Me acuerdo que me sirvieron una sopa de esas instantáneas, pero no tenía hambre”, recalcó.

Luego de un día interminable de pesadilla, sus plagiarios decidieron dejarlo en libertad: “Recuerdo que como a eso de las 6 de la tarde (sábado) llega “Charly” y me dice: ‘No se logró negociar nada, no llegaron a ningún acuerdo con nadie y te vamos a soltar, pero te vamos a soltar como a la 1 o 2 de la mañana del domingo’”.

