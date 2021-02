Salma Hayek responde a quienes aseguran que se casó por interés

“Estamos teniendo una conversación muy interesante”, dijo la protagonista de Frida. “También hay discriminación para los hombres ricos. Inmediatamente piensas que porque alguien es rico, [ellos] podrían no ser una buena persona. Puede ser alguien materialista, puede ser alguien que no tiene valores, puede ser alguien que incluso es estúpido o que no lo merece. Su dinero lo hizo de manera incorrecta; existe toda esta prejuicio”.



Aunque Hayek está harta y cansada de los comentarios sexistas, admitió que hubo un momento en el que también tenía ideas preconcebidas. “Y yo tenía eso, por cierto. Era lo último que quería, no era mi tipo en absoluto. Y entré con las ideas preconcebidas, y él [las derribó] todas”, dijo sobre Pinault.



La actriz agregó que su marido multimillonario no es una persona “controladora” ni “adicta al trabajo” que solo se preocupa por el dinero. “Mi chico termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido, y créanme, tiene muchas responsabilidades, [con una] gran sonrisa en su rostro, feliz de estar en casa, feliz de vernos a mí y a los niños, nos hace reír”, reveló.