El príncipe Felipe ingresado en el hospital como ‘medida de precaución’

El palacio de Buckingham emitió un anunció en el que se informa que el duque de Edimburgo, de 99 años, ha sido ingresado este martes al hospital King Edward VII de Londres tras experimentar un malestar del cual aún no se han dado más detalles. El comunicado dice lo siguiente: “La admisión del duque es una medida de precaución, por consejo del médico de Su Alteza Real, después de sentirse mal. Se espera que el duque permanezca en el hospital durante unos días de observación y descanso”.

©GettyImages El príncipe Felipe ha sido ingresado al hospital de manera preventiva

Así lo confirmó nuestra publicación hermana HELLO! al resaltar que el príncipe Felipe se dirigió al nosocomio solo después de viajar en automóvil y que no fue un ingreso de emergencia. Su estancia en el centro de salud es puramente preventiva y la enfermedad no está relacionada con COVID-19.

Por su parte, la reina se ha quedado en el Castillo de Windsor, donde ella y su esposo han permanecido en aislamiento. En diciembre de 2019, el duque pasó cuatro noches en el Hospital King Edward, donde fue tratado por una “condición preexistente” y luego fue dado de alta en Nochebuena.

La monarca celebrará su 95 cumpleaños en abril próximo, mientras que Felipe cumplirá 100 años el 10 de junio.

©GettyImages El duque de Edimburgo cumplirá 100 años el próximo 10 de junio

El príncipe Felipe y la reina asistieron a la boda de la princesa Beatriz con Edoardo Mapelli Mozzi en Windsor, en julio de 2020, y fueron fotografiados sonriendo con orgullo a los recién casados.

La monarca y su esposo celebraron su 73 aniversario de bodas en noviembre pasado, y el Palacio de Buckingham compartió una simpática postal de la pareja por medio de una tarjeta hecha a mano por sus bisnietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.