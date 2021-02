Danna Paola y la noche que su vida corrió peligro: ‘No recuerdo cómo acabé en el hospital’

Son pocas las veces que Danna Paola habla de su vida social de manera pública. Sin embargo, esta vez decidió romper esa regla para contar al mundo lo mal que lo pasó en una noche de fiesta, de forma que sus fans entiendan que no pueden confiar en desconocidos por muy amables que parezcan. Y es que la actriz y cantante mexicana temió por su vida e integridad luego de que un grupo de hombres alteraran su bebida sin que ella se diera cuenta.

©@dannapaola Danna Paola reveló que en una noche de fiesta las cosas pudieron haber salido muy mal

Todo sucedió en Madrid, España, cuando se encontraba grabando Élite, la serie de Netflix que la catapultó a la fama internacional. Uno de sus amigos llegó de visita y para pasar un buen rato, lo llevó a un restaurante que por las noches se convierte en un club de baile.

“Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban fumando pipa árabe… mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro“, contó Danna en entrevista con Yordi Rosado. La actriz y su amigo empezaron a charlar y tras un rato, él se fue al baño. ”No pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro atrás... De repente me dice ‘éste era tu vaso ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar”, recordó.

©@dannapaola Danna no se dio cuenta de que alguien más estaba observándola

Casi de inmediato, la actriz de 25 años se empezó a sentir muy mal. “Me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal”, dijo. Por suerte, la joven logró salir del lugar ilesa e ir a casa.

El momento en el que perdió la conciencia

“No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital”, dijo sorprendida de aquel momento. Y recapacitó sobre lo fácil que puede ser perderlo todo en sólo un minuto. ”Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice”, expresó, pues además se dio cuenta de que no importa qué tan famosa sea una persona, el peligro está a la orden del día.