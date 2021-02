Toño Mauri y su desgarrador relato tras estar al borde de la muerte por COVID-19

Además, Toño no dejó de agradecer al Doctor Juan por su preocupación y todo lo que hizo por él, por su familia y para que lograra volver a casa. “Te agradezco porque tú fuiste y eres la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, recordó.

“Hoy estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz; de ver a lo que más quiero, de estar vivo”, dijo lleno de esperanza y con una vitalidad que a más de uno hizo recapacitar sobre la oportunidad que tiene en las manos.