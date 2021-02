Nicky Jam confirma su separación con Cydney Moreau: ‘Simplemente no funcionó’

La vida de Nicky Jam es bastante distinta en comparación a lo que experimentaba hace un año. El 14 de febrero de 2020, enamorado, se arrodillaba ante Cydney Moreau, la mujer de su vida para pedirle que se casara con él y ella aceptó. Sin embargo, desde hace unos días se rumoraba que la pareja había puesto fin no sólo a su compromiso de boda, sino a su relación. Una triste noticia para los fans del cantante que el propio Nicky Jam se encargó de confirmar.

©@cydrrose Nicky Jam y Cydney Moreau pusieron fin a su compromiso y su relación

Fue en una entrevista con su amigo Maiky en el programa de YouTube ‘Backstage’ en donde Nick Rivera Caminero -su nombre real- explicó lo que había sucedido. La pregunta fue directa: “Nicky Jam en estos momentos, ¿se encuentra con su pareja o no están juntos?”. El artista respondió: “No, no estamos juntos”.

Sin rodeos, continuó: “La situación de la pandemia y la cuarentena y todo eso afectó un poco a la situación y, de verdad, simplemente no funcionó”. Con mucho respeto, expresó que no quiso dar más detalles porque su ex pareja no estaba presente. “No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto y simplemente no funcionó”, dijo con tono serio.

©@nickyjampr La pareja se comprometió en matrimonio el 14 de febrero de 2020

Nicky Jam lo toma con calma. Sabe que no es la única persona que vio afectada su relación debido a la pandemia, pues varias parejas se distanciaron mientras que otras más convivieron juntas antes de tiempo. “Pero como yo soy artista, parece que es una catástrofe, es un problema”, comentó.

Sin marcha atrás

Sobre los motivos, el artista contó que fueron muchas cosas las que se acumularon, entre ellas el idioma. Pequeños detalles que en conjunto se convirtieron en un gran problema que los obligó a cada quien tomar su dirección.

©@nickyjam El cantante explicó que la pandemia tuvo que ver con el fin de su relación

Y aunque los fans del cantante esperaban una reconciliación, Nicky Jam dejó claro que no sucederá. “Cuando yo me voy, no vuelvo, no sé si me entiendes. Cuando yo termino algo, es porque ya no hay nada”, dijo de manera tajante. Sin embargo, aseguró que Cydney es una gran persona a quien aún le tiene un gran cariño de manera amistosa.