Kendall Jenner confirma su relación con Devin Booker

Durante meses, la modelo y empresaria Kendall Jenner ha sido vista con el jugador de los Phoenix Suns, Devin Booker, de la manera más cariñosa. Todo apuntaba al comienzo de una bonita relación pero; sin embargo, ninguno de los dos había sacado a la luz su reciente noviazgo. Aprovechando el día de San Valentín, Kendall no dudo en ningún momento en hacer pública su relación con el jugador de baloncesto. Jenner compartió con sus seguidores una imagen donde se puede ver a la pareja de la manera más cariñosa, feliz y abrazados.

©@kendalljenner Kendal Jenner y Devin Booker hacen oficial su relación el 14 de febrero

A pesar de ser Kendall del clan Kardashian- Jenner y de haber participado como estrella de Keeping up with the Kardashian, la joven modelo es la más reservada. En su Instagram estamos acostumbrados a ver fotos de ella trabajando en su carrera y algunas otras disfrutando de su familia. No obstante, no es de extrañar el hermetismo de la también empresaria sobre esta noticia durante tanto tiempo, ya que no suele compartir sus relaciones en redes.

©@devbook31 Kendall Jenner y Devin Booker

Por otra parte, la estrella de baloncesto también compartió fotos en redes el pasado domingo 14 de febrero. De hecho, Devin compartió dos stories; uno en el cual podemos apreciar a Kendall feliz en un bonito atardecer disfrutando de los perros y la otra que ha compartido también vía stories en las que se les ve celebrando su amor por todo lo alto en una bonita playa, tumbados junto a la orilla.