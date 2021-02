Ana de la Reguera nos confiesa lo más valiente que ha hecho por amor

En cuanto a películas, este 2021 veremos el rostro de la actriz en diversas plataformas, ya que se tiene previsto el estreno de tres películas en las que participó: The Forever Purge, Army of the Dead y El Rey de todo el mundo. Un par de esas producciones le recordaron al contexto actual, hecho que se le hace muy relevante. “La Purga (The Purge) es un poco lo que pasó en Estados Unidos, siempre la realidad supera la ficción y está cañón darte cuenta de eso. Con Army of the Dead, pues es una película muy apocalíptica de zombies como con las ciudades vacías entonces se hace muy interesante ver estas películas ahora”.