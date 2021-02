Esposo de Jacky Bracamontes realiza temerario truco en las alturas ¡sobre una avioneta!

El esposo de Jacky Bracamontes lo ha vuelto a hacer... nos ha dejado con la boca abierta con su más reciente experiencia cargada de adrenalina. En esta ocasión, Martín Fuentes no saltó del paracaídas, ni esquió en elevadísimas montañas... está vez, literalmente ¡voló! El padre de cinco niñas se atrevió a hacer el llamado wing walking, actividad que consiste en hacer acrobacias en el aire o caminar sobre las alas de una avioneta en las alturas.

©@mft07 Jacky y Martín son padres de ‘Mini Jacky’, Carito, Renata, Emilia y Paula

El marido de la presentadora compartió su aventura por los cielos y dejó perplejos a sus seguidores, pues no daban crédito a su arriesgada experiencia, ya que es padre de cinco niñas pequeñas. “Ahí les va... Un pequeño video de lo que es wing walking... #wingwalking #adrenaline”, escribió junto al primer video.

En el clip, se aprecia a Martín piloteando una avioneta, cuando de pronto abandona el asiento del piloto y con mucho cuidado, empieza a subir a las alas de la pequeña aeronave. El piloto de carreras, quien estaba sujeto a un arnés, se quedó unos instantes en el poste de la nave, mientras contemplaba el paisaje desde las alturas.

©@mft07 El esposo de Jacky hizo esta arriesgada maniobra a miles de pies de altura

Jacky Bracamontes reaccionó a las publicaciones de su esposo y comentó lo siguiente: “CONFIRMADO!!! Es oficial que te falta un tornillo”. Otros famosos como Luis Fonsi también quedaron sin aliento: “Whaaaat? Ese eres tú? Y si lo eres, ¿por qué no me invitaste? 🙌🏽🙌🏽🙌🏽”. Sebastián Rulli fue otro de los que no se resistió a comentar: “ajajaja muy obediente tu con que El límite es el cielo!!”.