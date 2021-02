Los embajadores del pódcast latino que debes conocer

Cada semana, José Eduardo entrevista a personajes que se dedican a todo tipo de ocupaciones extrañas y divertidas. Fotógrafo: Kike Flores | Maquillaje y peinado: Millie Morales & Marcos Peña | Vestuario: Reading Pantaleón

Joanna Hausmann y Jenni Lorenzo, en busca de una identidad

No existe mejor manera de buscar una identidad cultural como lo hacen Joanna y Jenni. Por medio del sarcasmo y la broma, pero con mucho respeto, este par aborda la realidad de muchos LatinX que viven ese punto medio entre los valores latinos y estadounidenses con su pódcast titulado Hyphenated. El fino sentido del humor con que las dos han sabido elaborar su comedia entorno a su biculturalidad, es una clase maestra de la realidad que viven muchas familias. Todos los jueves de cada semana, nos sacan una sonrisa con sus ocurrencias al retratar las costumbres que tanto nos caracterizan y que muchas veces dividen el pensamiento de las generaciones que han nacido en suelo americano. “Vivimos en un mundo en el que la identidad es muy fluida, no es una cosa ni la otra, si no que varias a la misma vez. En mi contenido trato de buscar quién soy yo en este mundo. ¿Soy venezolana, son americana, soy judía, soy inglesa... quién soy? Mi amiga, Jenni Lorenzo, también está en la misma crisis existencial con su comedia, porque tampoco sabe si es cubana o americana”, comenta Joanna de lo más entretenida.

Para Hausmann, la comedia siempre ha sido la vía más sencilla de manifestar sus emociones. “Cuando creo contenido, la comedia que me ha resultado es aquella en la que noto algo en la cultura opuesta, porque siempre digo que ‘el pez no sabe que está en el agua’, y cuando uno tiene múltiples culturas, uno sabe cuándo está fuera del agua. Encuentro el humor al comparar las culturas y creo que la única manera de poder hacer eso es al tener varias culturas”, afirma. La multimedia, las nuevas narrativas y los formatos innovadores, son las herramientas de la modernidad que tanto Joanna como Jenni usan como aliados para la distribución pareja de su genialidad al tocar puntos referenciales con los cuáles muchos nos sentimos identificados. “Básicamente, nosotras siempre hablamos por teléfono para hablar de muchas cosas en relación a nuestras culturas e irónicamente, gracias al humor, me he encontrado a mí misma”, puntualiza la humorista.

Joanna Hausmann y Jenny Lorenzo buscan su identidad al hablar sobre temas que conectan las cultura latina con la mentalidad norteamericana.

Jomari Goyso, un rebelde con causa

Para el experto en moda y belleza no existen términos medios a la hora de expresar sus opiniones en un medio dónde la sinceridad es como una joya difícil de encontrar. Con la brutal honestidad que lo caracteriza, Jomari Goyso nos entrega Sin Rodeos, un pódcast en el que habla sin tapujos sobre la industria del entretenimiento todos los viernes. “Creo que la gente ha entendido mi forma de ser y el programa soy yo, sin rodeos. Siempre tengo a un invitado porque no soy de monólogos... soy de monólogos pero siempre me aburro de escucharme a mí mismo. Me gusta más conversar con una persona porque pienso que me es fácil escuchar y conectar con el otro”, afirma. El español y sus invitados se encargan de analizar los acontecimientos más importantes del mundo del espectáculo bajo una mirada crítica y profunda tras bambalinas. El co-presentador de Sal y Pimienta (Univision) está convencido de que sí se puede lograr una conversación productiva, con una perspectiva diferente y sin llegar a la confrontación.

“Tengo una conexión con la audiencia muy especial, saben cómo soy y respetan eso. Si hay temas de los que quiero hablar y los hablo, la gente los va a apreciar y si hay otros temas que realmente no son lo mío, también lo aprecian. La gente respeta la honestidad y yo siempre he sido honesto”, nos explica con una pícara sonrisa durante la amena conversación que tuvimos con él al finalizar la sesión fotográfica para nuestra portada digital. Divertido y enigmático con su vida personal, el también presentador nos revela que en algún momento le gustaría poder entrevistar su querida madre, con quien mantiene unas serie de conversaciones por mensaje de texto que han fascinado a sus seguidores. “Yo sé que lo más esperado es que yo tuviera una conversación con mi madre, pero la realidad es que no sé si estoy listo para que mi madre diga mi realidad. Creo que mi madre lo haría, porque ella lee los mensajes de la gente y dice que la quieren mucho, pero es algo que lo tengo que pensar”, concluye.

Jomari y sus invitados analizan los acontecimientos más importantes del mundo de la farándula vistos tras bambalinas.