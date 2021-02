Belinda, de luto por el fallecimiento de su abuelita: ‘Siento el dolor más grande’

La familia de Belinda vive momentos de profunda tristeza luego de que su abuelita, la señora Juana Moreno falleciera a los 88 años en España. La noticia fue dada a conocer este miércoles 10 de febrero por su publirrelacionista, quien confirmó la información a un sitio web. El deceso de la señora Juana se da a solo unos días de que saliera a la luz que su estado de salud era muy delicado.

©@schull.belinda Tiempos felices... Belinda con su mamá y su abuelita

En días pasados, la madre de Belinda, la señora Belinda Schüll informó de su estado a través de las redes sociales y habría pedido a sus seguidores que por favor oraran por la salud de su madre, ya que se encontraba grave.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió Schüll en sus historias en Instagram. “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”, añadió.

©@schull.belinda La señora Juana falleció a los 88 años por complicaciones en su salud

A través de Instagram stories, la intérprete de En la oscuridad le dedicó unas emotivas palabras de despedida. “Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo! Abuelita, te amo, te amo con locura. Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... No sé cómo superar esta tristeza, este vacío”.

La también actriz hizo una petición especial a sus fans: “Por favor mándenme videos y fotos con ellas, ¡quiero verla y sentirla! El pero año de mi vida 2021, ojalá que se acabe!!! Quiero que se acabe todo esto!!! No aguanto más”.