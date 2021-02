Lele Pons tendrá nueva compañera de aventuras: su prima Isadora ¡será su roommie!

Lele Pons y su prima Isadora están a punto de cumplir el sueño de toda chica: vivir con su mejor amiga. Ambas, además de ser confidentes son primas. Isadora Figueroa es la hija menor del cantante Chayanne y su esposa, Marilisa Maronesse, quienes a su vez tienen a Lorenzo, el hermano mayor de la joven. A través de sus redes sociales, ‘Isa’ -como le dicen sus conocidos- dio a conocer que dentro de poco ella y su prima serán roommies, es decir compartirán la misma vivienda.

©@isadorafigueroa Lele es mayor que Isadora por cuatro años, así que cuidará de ella súper bien

Luego de graduarse de la preparatoria en junio de 2019, Isadora comenzó su preparación profesional en Miami. Para independizarse de sus padres, la joven tomó la decisión de irse a vivir con Lele, a quien considera una hermana mayor. Dentro de poco, ambas empezarán a compartirlo todo; desde los gastos corrientes de una casa, hasta los espacios comunes, hecho que para algunos podría ser todo un desafío, pero en el caso de ellas, será como un fin de semana normal entre primas.

©@lelepons “¡Logros de primas! No puedo creer que vamos a ser roommates. Te amo Isa. ANTES VS AHORA”, escribió Lele en sus redes

En su perfil de Instagram, Isadora, de 20 años, replicó una de las stories de Lele en la que daba a conocer que serían rommies, a lo que ella respondió: “Uh oh... What am I getting myself into (En qué me estoy metiendo)”.