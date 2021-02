El espectacular cambio físico de Karol G

Karol G, una de las cantantes de reggaeton más exitosa, compartió durante estos meses su impactante entrenamiento físico que se ha hecho viral en redes. La cantante cuenta con más de 36 millones de seguidores en Instagram, los cuales están anonadados con su espectacular cambio físico.

©@karolg Karol G muestra los resultados de su nuevo estilo de vida

En sus redes sociales, Carolina Giraldo Navarro -su nombre real- compartió una story con sus dos entrenadores, una foto donde podemos apreciar su cambio físico. “Hoy cumplo tres meses de mi proceso. Entrenando doble jornada al día, cardio en ayunas, peso en la tarde. Un cheat meal a la semana y toda la disciplina y el compromiso del planeta!”, escribió contenta con los resultados.

“No tengo cómo agradecer a mis entrenadores por su entrega conmigo y acompañarme a todos lados... Hoy empieza mi Fase 3, (voy por mis abs). Dale pues, tú también que dijiste que este era tu año”, agregó animando a sus seguidores a ponerse en movimiento para cumplir esa meta del 2021.

La originaria de Colombia comenzó a entrenar dos veces diarias siendo muy constante y manteniendo una rígida disciplina. Son muchos los stories que publica con sus entrenadores personales, Yarishna y Luis, quienes la acompañan en esta aventura y son como sus ángeles de la guarda.

Con su texto motivador, Karol deja ver que su impresionante figura la llena de orgullo por el esfuerzo y sacrificio que le está costando conseguir todo aquello que se ha propuesto de manera personal.

Enfocada en el ejercicio

Con la llegada del nuevo año, muchos nos proponemos realizar ejercicio de manera diaria para tener una vida más saludable y menos sedentaria. Las celebridades también han mostrado sus entrenamientos y dietas para mantenerse en forma en una época donde la salud es vital.

©@karolg La cantante luce mucho más saludable y motiva a sus seguidores a ir por el mismo camino

Karol G se ha convertido en un referente no solo en el mundo de la música urbana sino también de vida healthy. No obstante, la cantante no ha comentado nada acerca de su alimentación, pero no dudamos en que un entrenamiento tan riguroso como el que realiza lo acompaña de una dieta rica en nutrientes para poder combatir ese duro entrenamiento.